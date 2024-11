Handball-Nationalspieler Knorr vor Comeback

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach seinem Daumenbruch steht Handball-Nationalspieler Juri Knorr bei den Rhein-Neckar Löwen vor dem Comeback. »Juri ist am Montag mit leichtem Training ohne Körperkontakt eingestiegen. Den endgültigen Test gibt es am Mittwoch. Ich habe leise Hoffnung, dass wir ihn zumindest punktuell einsetzen können«, sagte Löwen-Trainer Sebastian Hinze mit Blick auf das Pokalspiel am Donnerstag gegen die Füchse Berlin.

Knorr hatte sich Anfang Oktober den Daumen in der linken Hand gebrochen und zuletzt auch in den beiden EM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz und in der Türkei gefehlt.