Halbe Million Euro Schaden bei Brand eines Wohnhauses

Ein Schaden von rund einer halben Million Euro ist nach ersten Erkenntnissen beim Brand eines Einfamilienhauses in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) entstanden. Zuvor hatte eine Polizeisprecherin von etwa 200.000 Euro gesprochen. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar.

Durch die Hitze des Feuers wurde auch ein Nachbargebäude beschädigt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.