»Hahn-und-Henne«-Hersteller produziert bald nicht mehr

Der in wirtschaftliche Probleme geratene Hersteller des international bekannten »Hahn-und-Henne«-Geschirrs will Ende des Monats die Produktion einstellen. »Wir werden nicht mehr weiterproduzieren, denn das ist mit Kosten verbunden«, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter der Zeller Keramik Manufaktur, Martin Mildenberger, am Freitag auf Anfrage. Zuvor berichtete der Südwestrundfunk (SWR).