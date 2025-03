Hagel will Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden

Hagel arbeitete sich in der Sparkasse hoch, parallel zog es ihn früh in die Politik.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel will Ministerpräsident im Südwesten werden. Er wolle bei der Landtagswahl 2026 als Spitzenkandidat antreten, gab der 36-Jährige nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer CDU-Veranstaltung in Friedrichshafen bekannt. Zunächst hatte der SWR darüber berichtet.

Die Wahl zum Spitzenkandidaten erfolgt beim CDU-Landesparteitag am 17. Mai in Stuttgart. Die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg findet voraussichtlich am 8. März 2026 statt. Bei der Wahl wird über die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) entschieden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Für die Grünen geht Bundesminister Cem Özdemir ins Rennen.

Gute Ausgangslage für Hagel

In den Umfragen liegt die CDU in Baden-Württemberg seit vielen Monaten mit deutlichem Vorsprung vor ihrem grünen Koalitionspartner. In der letzten Umfrage im Auftrag des SWR lagen die Christdemokraten bei 33 Prozent, die Grünen kamen auf 22 Prozent. Bei der Landtagswahl im März 2021 hatten die Grünen noch 32,6 Prozent erreicht, die CDU kam auf 24,1 Prozent, die SPD auf 11, die FDP auf 10,5 und die AfD auf 9,7 Prozent.