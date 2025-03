Hagel: »Werden AfD nicht mit Lichterketten schlagen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel möchte sich im heraufziehenden Landtagswahlkampf auch um die Wähler der AfD bemühen. »Das sind keine Extremisten«, sagte Hagel nach der Verkündung seiner Spitzenkandidatur am Abend bei einer Veranstaltung in seiner Heimat Ehingen. »Das sind viele Menschen, die einfach gefrustet sind.«

Hagel riet dazu, nicht den ganzen Tag über die AfD zu reden, sondern über die Gründe, warum Menschen AfD wählten. "Wir werden die AfD nicht schlagen mit Lichterketten", sagte Hagel in Anspielung an Demonstrationen gegen die Partei. "Wir können eine Lichterkette machen von Flensburg bis an den Bodensee. Wir werden die AfD nicht schlagen mit "Kumbaya, My Lord". Man müsse hingegen die Probleme klein machen, die die AfD groß machten.