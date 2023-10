Aktuell Land

Hagel an Söder und Rhein: »Glasklarer Auftrag zu regieren«

Der Vorsitzende der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion hat den Ministerpräsidenten von Bayern und Hessen zu deren Wahlergebnissen gratuliert. »Herzlichen Glückwunsch an die Ministerpräsidenten Boris Rhein und Markus Söder«, teilte Manuel Hagel am Sonntagabend mit. »Das ist ein glasklarer Auftrag zu regieren!« Die Union sei in beiden Bundesländern ein Stabilitätsanker. »Als CDU sind wir dann erfolgreich, wenn wir ein überzeugendes Angebot an die Mitte der Gesellschaft machen«, fügte er hinzu.