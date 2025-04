Haftstrafe für 40-Jährige nach Messerangriff auf Spielplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Messerangriff auf ein Mädchen auf einem Spielplatz in Magstadt bei Stuttgart ist eine Mutter zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die 40-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, wie das Landgericht in Stuttgart mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Verurteilung zu dreieinhalb Jahren Haft wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gefordert. Die Verteidigung hatte einen Freispruch beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die 40-Jährige hatte nach Angaben des Gerichts im Oktober 2024 eine Freundin ihrer jugendlichen Tochter mit einem Messer am Hals attackiert und sie dabei am Unterkiefer getroffen. Das angegriffene Mädchen, ebenfalls im Teenager-Alter, geht mit der Tochter der Frau in dieselbe Schule - und hatte ihren Lehrern von häuslichen Übergriffen gegen ihre Mitschülerin berichtet. Deshalb war die Tochter der Angeklagten wenige Tage zuvor durch das Jugendamt in die Obhut einer Pflegefamilie gebracht worden. Die Angeklagte habe das Mädchen dafür verantwortlich gemacht, teilte das Gericht mit.