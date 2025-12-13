Hündin in Not: Mann rettet frierenden Vierbeiner

Ein junger Mann bringt eine herrenlose Hündin zum Polizeirevier in Rastatt, wo sich Beamte weiter um sie kümmern. (Symbolbild)

Mit viel Herz hat sich ein 24-Jähriger in Rastatt um eine herrenlose und frierende Hündin gekümmert. Wie die Polizei mitteilte, irrte das Tier fröstelnd durch die Gegend, als der Passant es fand. Er kaufte der Malteser-Mischlingshündin einen kleinen Mantel, Futter und eine Leine und nahm sie zunächst mit zu sich nach Hause.

Der Halter der Hündin konnte bisher nicht ermittelt werden. Foto: Polizeipräsidium Offenburg/DPA Der Halter der Hündin konnte bisher nicht ermittelt werden. Foto: Polizeipräsidium Offenburg/DPA

Später brachte er die Ausreißerin zum Polizeirevier, wo sich Beamte der Polizeihundeführerstaffel weiter um die weiße Mischlingshündin kümmerten. Weil die Polizisten keinen Halter ermitteln konnten, nahmen Mitarbeiter des Tierrettungsdienstes die Hündin zu sich.