Gruppe von Jugendlichen soll 25-Jährigen angegriffen haben

Mehrere Jugendliche sollen in Esslingen auf einen Mann eingeschlagen und -getreten haben. (Symbolbild)

Mehrere Jugendliche sollen in Esslingen auf einen Mann eingeschlagen und -getreten haben. Wie die Polizei mitteilte, kam der 25-Jährige verletzt in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge sei eine Gruppe von rund 15 Jugendlichen in der Nacht unvermittelt auf den Mann zugekommen. Mehrere von ihnen sollen anschließend mit Fäusten und Füßen auf ihn eingeschlagen und -getreten haben, bevor sie die Flucht ergriffen.

Die Polizei traf nur noch auf den Geschädigten und eine Frau, die den Notruf gewählt hatte. Die Beamten fahndeten zwar nach den mutmaßlichen Tätern - allerdings ohne Erfolg. Der 25-Jährige erlitt Verletzungen an Gesicht, Stirn, Kiefer und Oberkörper. Ob er die Gruppe kannte und was der Auslöser für die Auseinandersetzung war, ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt.