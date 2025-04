Gruppe richtet etwa 250.000 Euro Schaden an Autos an

Eine Gruppe richtet 250.000 Euro Schaden an Autos an (Symbolbild)

Mehrere Jugendliche, Heranwachsende und zwei Erwachsene sollen in wechselnden Besetzungen zahlreiche Autos im Raum Baden-Baden aufgebrochen haben. Ein 16- und ein 17-Jähriger befinden sich seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag sagte. Wann genau sie festgenommen wurden, blieb unklar.

Die lose Gruppierung soll einen Schaden von 250.000 Euro angerichtet haben. Dazu zählten unter anderem gestohlene Gegenstände aus den Autos, aber auch Schäden an den Autos selbst. In manchen Fällen seien mit den Fahrzeugen herumgefahren und haben sie dann beschädigt zurückgelassen.

Insgesamt werden der Gruppe 163 Taten zugerechnet. Die Fahrzeugdiebstähle sollen sich im unteren zweistelligen Bereich befinden. Die Ermittlungen dauern an.