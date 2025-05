Großeinsatz wegen Kellerbränden - acht Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei zwei Kellerbränden in Singen (Kreis Konstanz) sind acht Menschen leicht verletzt und drei Mehrfamilienhäuser geräumt worden. Die Feuer hatten am Abend des 1. Mai einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst, wie die Polizei weiter berichtete. Zunächst war ein Feuer in einem der Wohngebäude gemeldet und die Menschen dort vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

Wenig später wurde in einer anderen Straße mehrere hundert Meter weiter ein weiterer Brand in einem Wohnhaus entdeckt. Da sich von dort der Rauch über verbundene Keller durch mehrere Mehrfamilienhäuser zog, sei das betroffene Haus sowie ein Nachbargebäude ebenfalls geräumt worden.

Zwei Personen wurden wegen Rauchvergiftung ambulant behandelt, sechs Menschen kamen in umliegende Krankenhäuser. Das Haus, in dem der Brand ausbrach, ist für seine rund 50 Bewohner bis auf weiteres unbewohnbar. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Zur Brandursache wurde zunächst nichts mitgeteilt. Ob die beiden Feuer zusammenhängen, sei Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bisher nicht, wie ein Polizeisprecher sagte.