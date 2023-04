Aktuell Land

Großeinsatz von Rettungskräften an Schwetzinger Schule

Weil Schüler über Atemwegsreizungen geklagt haben, hat es an einer Schule in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) einen größeren Einsatz von Rettungskräften gegeben. 17 Kinder seien am Mittwoch betroffen gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Eine akute Behandlung sei aber nicht nötig gewesen. Die Kinder hätten sich in einem Nebenflügel der Schule aufgehalten und das Gebäude verlassen.