Große Zahl an Gelben Säcken brennt in Müllentsorgungsbetrieb

In einem Müllentsorgungsbetrieb in Friedrichshafen ist eine größere Anzahl an Gelben Säcken in Brand geraten. Das Feuer in einer nach vorn offenen Lagerhalle im Bodenseekreis drohte auf eine kleinere angrenzende Lagerhalle überzugreifen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Dies habe jedoch verhindert werden können. Es gebe keine Verletzten.

Der Brand war laut Aussage des Sprechers am Abend unter Kontrolle. Es gebe noch Nachlöscharbeiten. Dazu würden die Säcke mit einem Radlader aus der Halle gefahren und draußen auf der Fläche gelöscht. Die Feuerwehr war demnach mit rund 70 Kräften im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung sei in einem benachbarten Hotel zwischenzeitlich die Lüftungs- und Klimaanlage abgeschaltet worden. Die Brandursache blieb vorerst unklar.