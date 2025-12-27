Großbrand in Mehrfamilienhaus – Gebäude unbewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses im Allgäu ist das Gebäude bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bislang niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl des Hauses in Röthenbach (Landkreis Lindau) demnach nahezu in Vollbrand. Neun Bewohner seien zu dem Zeitpunkt anwesend gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Bewohner konnten das Haus den Angaben zufolge rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr habe verhindert, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen und den Brand gelöscht.

Laut Polizei kamen die Anwohner vorerst in der Festhalle der Gemeinde oder privat unter. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Den Schaden schätzt die Polizei in eine mittlere sechsstellige Höhe.