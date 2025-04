Greuther Fürth will den Klassenerhalt »finalisieren«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die SpVgg Greuther Fürth will den vielleicht letzten Schritt zu einem weiteren Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga machen. »Wir haben eine gute Ausgangslage, diesen Klassenerhalt zu finalisieren«, sagte Trainer Jan Siewert vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenvorletzten SSV Ulm.

Die seit sechs Partien sieglosen Fürther haben vier Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 mit Preußen Münster. Die Ulmer wiederum haben neun Punkte weniger als die Franken, die für den vorzeitigen Klassenerhalt Schützenhilfe brauchen.

Saisonaus für Bansé

»Wir haben schon häufiger in dieser Saison bewiesen, dass wir in solchen Spielen liefern können«, sagte Siewert vor dem so wichtigen, vorletzten Heimspiel dieser Spielzeit.

Der Coach lässt seine Mannschaft in dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. »Das ist die Herangehensweise an das Spiel, die wir brauchen«, meinte Siewert, der auf den gelb-gesperrten Defensivspieler Maximilian Dietz verzichten muss. Für Mittelfeldspieler Sacha Bansé ist die Saison wegen einer Knieverletzung vorzeitig beendet.