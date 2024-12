Grenzüberschreitender Diebstahl von Feuerwerk

Nach mehreren Diebstählen von Feuerwerk zeigt die Polizei in Kehl eine erhöhte Präsenz. (Symbolbild)

Jugendliche aus Frankreich und Deutschland sollen in mehreren Geschäften in Kehl (Ortenaukreis) Feuerwerk gestohlen haben, nachdem ihnen der Kauf wegen ihres Alters verwehrt worden wahr. Es habe vier Diebstähle in verschiedenen Supermärkten innerhalb von knapp zwei Stunden gegeben, teilte die Polizei mit. Dabei seien sieben Verdächtige im Alter zwischen 13 und 18 Jahren festgenommen worden. Mitarbeiter eines Ladens hatten die Polizei alarmiert.

Die meisten der Verdächtigen kommen den Angaben zufolge aus Frankreich. Daher arbeiten die Ermittler mit dem Gemeinsamen Zentrum der deutsch-französischen Polizei zusammen. Zur Vorbeugung weiterer Diebstähle sind Polizeibeamte nun in stärkerer Präsenz vor den Discountern - teilweise auch stationär. Feuerwerk darf man erst kaufen, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist.