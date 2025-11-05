Grauer Spuk übers Wochenende – Nebel legt sich übers Land

Bitte aktivieren Sie Javascript

Frostige Nächte, neblige Morgenstunden, freundliche und sonnige Nachmittage. So sieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Wetter bis Freitag. Das Wochenende zeigt sich dauerhaft neblig.

Die Temperaturen sollen laut dem DWD im Laufe der Woche sinken. Der Mittwoch wird mit Höchstwerten von 17 Grad noch der wärmste Tag der kommenden Tage. Dann geht es laut dem DWD mit frostigen Nächten abwärts.

Ab Freitag und am Wochenende wandelt sich das Wetter. In der Nacht zum Samstag ausbreitender Nebel und Hochnebel, die sich nicht mehr auflösen. Dieser Hochnebel bewirke, dass der Frost ausbleibe. »Der Nebel wärmt«, erklärte ein DWD-Sprecher.

Die Temperaturen bleiben demnach höchstens im einstelligen Bereich. Meist bleibe es trocken, wenn nicht, dann sei es »sprühregnerisch«.