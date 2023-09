Aktuell Land

Gründer von Heckler & Koch waren in Nazizeiten Mitläufer

Die Firmengründer der Waffenschmiede Heckler & Koch sind in Nazi-Zeiten einer Studie zufolge Mitläufer gewesen. "Edmund Heckler war ein Opportunist, der sich mit seinem Fachwissen in den Dienst der Kriegsvorbereitung und Kriegswirtschaft stellte", heißt es in der am Dienstag in Oberndorf vorgestellten Untersuchung der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG), die von der Firma in Auftrag gegeben worden war. Ende 1939 war er in die NSDAP eingetreten, um in seiner beruflichen Karriere weiterzukommen.