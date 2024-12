Eine Gleitschirmfliegerin ist in Dossenheim in einen Baum gestürzt. (Symbolbild)

Eine Gleitschirmfliegerin ist in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) in einen Baum gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen blieb die Frau unverletzt, sagte eine Polizeisprecherin. Wie es zu dem Unfall am Mittag kam, war bislang noch unklar. Die Frau hänge nun auf einer Höhe von bis zu zehn Meter und drohe runterzufallen. Sie werde jetzt mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Baum gerettet.