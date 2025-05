Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Gleitschirmflieger ist in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) abgestürzt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Mann am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Schirm des 41-Jährigen habe sich kurz nach dem Start am Hausberg Kirgel wegen eines Windstoßes zusammengeklappt, sagte ein Polizeisprecher. »Er stürzte aus etwa 10 Metern mit seinem Gleitschirm zu Boden«, teilte die Polizei weiter mit.