Gleich zwei Straßenbahn-Unfälle in Mannheim

Die Polizei und die Rettungskräfte sind am Unfallort. (Symbolbild)

Gleich zwei Unfälle mit Straßenbahnen haben die Polizei in Mannheim beschäftigt. Gegen 7.00 Uhr stieß ein Auto beim Abbiegen mit einer Bahn zusammen. Rund dreieinhalb Stunden später musste ein Fahrer eine andere Straßenbahn per Gefahrenbremsung stoppen, um nicht mit einem Transporter zu kollidieren. Laut Polizei wurde niemand schwerer verletzt.

Bei dem Vorfall am Morgen seien keine Fahrgäste in der Bahn gewesen. Im Auto hätten zwei Menschen gesessen. Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort. Am Wagen entstand Totalschaden. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Fahrgast stürzt gegen Fahrerkabine

Kurze Zeit später in einem anderen Stadtteil: Beim Einfahren vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr übersah der Fahrer des Transporters den Angaben nach eine von hinten in gleicher Richtung herannahende Straßenbahn.

Bei der Gefahrenbremsung habe ein 60-jähriger Fahrgast das Gleichgewicht verloren und sei gegen die Fahrerkabine gestürzt. Er erlitt der Mitteilung zufolge leichte Verletzungen und ging selbstständig zum Arzt.

»Der Sprinterfahrer fuhr anschließend einfach weiter«, teilte die Polizei mit. Inwiefern er den Beinahe-Zusammenstoß realisiert hatte, war zunächst unklar.