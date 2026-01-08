»Gleich ein Faktor«: VfB setzt auf Dampfmacher Demirovic

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sebastian Hoeneß eröffnete die erste Pressekonferenz des Jahres mit einer langen Liste von Ausfällen. Neben Afrika-Cup-Teilnehmer Bilal El Khannouss wird dem VfB Stuttgart vorerst unter anderem auch Tiago Tomás fehlen, wie der Trainer vor dem Re-Start der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mitteilte. Der Portugiese muss wegen schwerer muskulärer Probleme womöglich sogar mehrere Wochen passen, wie der Coach prophezeite. Auf einen anderen Offensiv-Trumpf kann Hoeneß aber wieder voll setzen: Ermedin Demirovic.

Härtetest gegen Luzern bestanden

»Er ist für mich gleich ein Faktor«, sagte Stuttgarts Trainer über den Stürmer, der nach langer Verletzungspause auf sein Comeback brennt. Seit Anfang Oktober hat Demirovic für den VfB kein Pflichtspiel mehr bestritten. Beim 3:2 im Test gegen den FC Luzern aus der Schweiz durfte er zuletzt immerhin schon wieder 45 Minuten ran. »Das sah auch körperlich gut aus. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er sich durchkämpfen muss«, resümierte Hoeneß.

Natürlich, so der Coach, müsse sich Demirovic nach den vielen Wochen ohne volle Belastung erst »wieder in Form trainieren und spielen«. Dennoch sei es möglich, dass der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas in Leverkusen direkt von Beginn an auflaufe. Und wenn nicht, kann er ja auch noch als Joker helfen.

Er sei froh, dass Demirovic wieder da ist, meinte Hoeneß. Der Ausfall des 27-Jährigen sei ein »harter Schlag« für die Schwaben gewesen. Seine Rückkehr kommt mit Blick auf die Personalsituation vermutlich gerade zur richtigen Zeit.

Trainer Sebastian Hoeneß und der VfB sind am Samstag in Leverkusen zu Gast. (Archivbild) Foto: Carmen Jaspersen/DPA Trainer Sebastian Hoeneß und der VfB sind am Samstag in Leverkusen zu Gast. (Archivbild) Foto: Carmen Jaspersen/DPA

Unterschiedsspieler El Khannouss fehlt

Die Abwesenheit von El Khannouss, der mit Marokko beim Afrika Cup in seiner Heimat um den Titel kämpft, beschäftigt die Stuttgarter durchaus. Der technisch beschlagene 21-Jährige könne ein Spiel »enorm beeinflussen«, sagte Hoeneß. Der Däne Nikolas Nartey kommt El Khannouss von seiner Spielart her noch am nächsten. Dennoch ruhen gerade auf Demirovic große Hoffnungen.

Der gebürtige Hamburger ist ein echter Dampfmacher und steht für Torgefahr in der vordersten Reihe: Fünfmal hat er bis zu seiner Verletzung in dieser Saison immerhin schon getroffen, in der vorigen Runde brachte er es in Summe sogar auf 17 Pflichtspiel-Tore. Sein Comeback eröffnet der Stuttgarter Offensive um den aktuellen Toptorjäger Deniz Undav wieder neue Möglichkeiten.

Neuzugang Arévalo soll Zeit bekommen

Genau wie die Verpflichtung von Jeremy Arévalo, der seit dem Jahreswechsel beim VfB mitmischt. Bei dem 20-Jährigen, der von Racing Santander aus der zweiten spanischen Liga kam, rechnet Hoeneß aber mit deutlich mehr Eingewöhnungszeit als bei Demirovic. Sicher könne er auch diese Saison schon den einen oder anderen Impuls geben, sagte der Coach über den Ecuadorianer. Vor allem sei dieser aber ein »Versprechen für die Zukunft«. Und anders als Demirovic sei Arévalo auch eher ein spielender als ein klassischer Mittelstürmer.

Drei Punkte liegt der VfB vor dem Wiederbeginn hinter den Leverkusenern und den Champions-League-Plätzen. Demirovic soll dem DFB-Pokalsieger nicht nur helfen, so lange wie möglich weiter in allen Wettbewerben mitzuspielen und nach Möglichkeit erneut die internationalen Ränge zu erreichen. Er soll auch mit dafür sorgen, dass Hoeneß seine persönliche Bilanz gegen Bayer aufpoliert.

In elf Pflichtspielen als Trainer hat er gegen die Werkself bisher nie gewonnen - auch mit Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim nicht. Er reise dennoch mit einem Gefühl an, meinte der 43-Jährige. Ein Stück weit sicher auch wegen Demirovic.