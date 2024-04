Glätte-Unfälle auf Autobahnen in Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Autobahn 5 im Ortenaukreis kam es zu vier Unfällen mit drei Leichtverletzten. Sechs Fahrzeuge seien an den Unfällen in der Nacht zum Donnerstag zwischen Achern und Appenweier beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Gesperrt wurde die Autobahn nicht. Die Polizei ging von Glätte als Ursache aus und in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit. Der Schaden wurde auf 80.000 Euro geschätzt.

Bei einem der Unfälle sei ein Autofahrer mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und schließlich mit einem Lastwagen kollidiert. Ein weiteres Auto war schon zuvor an einer ähnlichen Autobahnstelle bei Appenweier ins Schleudern geraten und mit einem weiteren Auto zusammengestoßen, das in Folge gegen eine Betonwand prallte.

Auf der Autobahn 81 sorgten am Mittwochabend plötzlicher Schneefall und Hagelschauer für fünf Unfälle bei Boxberg und Ahorn im Main-Tauber-Kreis. Auch hier sollen nicht angepasste Geschwindigkeiten Unfallursache gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Menschen seien bei allen fünf Unfällen nicht verletzt worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

