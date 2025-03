Glätte im Hochschwarzwald erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bevor es frühlingshaft warm wird, kann es nachts noch zu Frost und Glätte kommen. Im Tagesverlauf regne es vor allem in mittleren und höheren Lagen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Im Hochschwarzwald kann den Angaben zufolge die Nässe gefrieren und glatt werden. Besonders in den frühen Morgenstunden ist dann Vorsicht geboten. Auch in der Nacht zu Mittwoch können die Temperaturen noch einmal unter dem Gefrierpunkt fallen.

Im Verlauf der Woche wird es deutlich sonniger und wärmer. Am Dienstag werden bis zu 16 Grad am Oberrhein erwartet, doch wegen des teils starken Windes fühle sich das Wetter vor allem im Bergland und in freien Lagen deutlich kälter an. In der Kurpfalz werden am Donnerstag bis zu 22 Grad erwartet, wie der DWD mitteilte.