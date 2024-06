Gewitter, Starkregen und Hagel im Südwesten erwartet

Ein Blitzt zuckt aus einer Gewitterzelle über Kirchheim am Ries. Der Deutsche Wetterdienst kündigte Gewitter für den Südwesten an.

In Baden-Württemberg werden am Mittwoch schwere Unwetter erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) könne es im Tagesverlauf vielerorts blitzen, donnern und sehr nass werden. Demnach ziehen im Süden bereits am Vormittag Wolken und einzelne Schauer auf. Im Norden bleibt es anfangs noch heiter bis sonnig.

Ab Mittag breiten sich Gewitter auch in den restlichen Landesteilen aus: Es soll teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde geben, hageln und sehr stürmisch werden mit Böen um die 70 Kilometer pro Stunde. Lokal sei auch extrem heftiger Starkregen möglich mit Regenmengen um die 60 Liter pro Quadratmeter, vereinzelt auch bis zu 80 Liter.

Die Höchstwerte reichen am Mittwoch laut DWD im Süden von 22 bis 26 Grad, im Norden werden zwischen 26 und 31 Grad erwartet. In der Nacht auf Donnerstag soll es vor allem im Osten von Baden-Württemberg weiter Schauer und Gewitter geben - jedoch schwächer. Lokal ist laut den Meteorologen weiterhin Starkregen möglich.

DWD-Vorhersage für Baden-Württemberg, Stand 4.35 Uhr