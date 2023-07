Aktuell Land

Gewerkschaften: Mehr Engagement gegen Wohnungsnot

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und IG Bau fordern von der Politik mehr Fördermittel für den Wohnungsbau. Die Wohnungsnot sei mit voller Wucht in der Mitte der Beschäftigten angekommen, teilten beide Organisationen am Mittwoch in Stuttgart mit. Wenn die Landespolitik die nationalen Wohnungsziele ernst nehme, müssen ab sofort jährlich 14.000 Sozialwohnungen im Südwesten gebaut werden. Es gebe eine gewaltige Lücke zwischen benötigten und fertiggestellten Wohnungen.