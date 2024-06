Aktuell Land

Gesundheitsamt hebt Abkochgebot in Wiesensteig auf

Nach Eindringen von Hochwasser in ein Wasserwerk in Wiesensteig (Greis Göppingen) hat das Gesundheitsamt das Abkochgebot in der Stadt wieder aufgehoben. Bei Nachkontrollen seien keine Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen des Wassers festgestellt worden, teilte das Amt am Freitag mit. Das Trinkwasser könne wieder uneingeschränkt verwendet werden.