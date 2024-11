Bitte aktivieren Sie Javascript

In einer Firma in Aalen (Ostalbkreis) hat es gebrannt. Die Polizei vermutet, dass der Brand am Donnerstagabend von einem technischen Defekt in einer Absauganlage ausgelöst worden war.

Ein Mitarbeiter erlitt eine Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden werde auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Werksfeuerwehr sowie die Feuerwehren aus Aalen und Unterkochen hätten das Feuer gelöscht.