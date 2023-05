Gemäldefund: Verzögerung bei NS-Dokumentationszentrum aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das etwa 8 Meter breite und 2,50 Meter hohe Kunstwerk des Freiburger Malers Theodor Kammerer (1894 bis 1961) war im Frühjahr bei Bauarbeiten zufällig hinter einer Verschalung gefunden worden. Das Gebäude des künftigen Geschichtsmuseums und Gedenkorts, das frühere Verkehrsamt der Stadt, ist zurzeit eine Baustelle und nicht öffentlich zugänglich. Das Verkehrsamt stammt aus dem Jahr 1936. Das auf Holzplatten gefertigte Kunstwerk kam wohl drei Jahre später ins Gebäude.

Das Bild stellt Menschen idealtypisch in einer Naturlandschaft dar. Die Figuren »entsprechen inhaltlich und stilistisch dem Zeitgeist der NS-Ideologie«, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Das Gemälde wurde vermutlich in den 1950er Jahren abgedeckt. Es befindet sich den Angaben zufolge in unmittelbarer Nähe zum künftigen Raum des Gedenkens an die Verfolgten des Nationalsozialismus. Das Team des künftigen Zentrums müsse nun »eine Möglichkeit erarbeiten, es temporär ganz oder teilweise zu verdecken«. Es werden ein Aufzugsschacht geändert und Toiletten neu geplant - das löst unter anderem die Mehrkosten aus.

Wie die Direktorin des städtischen Museums für Neue Kunst, Christine Litz, auf Anfrage sagte, ist bisher wenig über Kammerer bekannt. Es hätten sich aber inzwischen Menschen gemeldet, die Werke von ihm besitzen. Der Maler gehört zum Umfeld der Badischen Secession, einer Künstlervereinigung der 1920er und 1930er Jahre.

Städtische Museen zu NS-Dokumentationszentrum

Mitteilung Stadt Freiburg, 5.5.