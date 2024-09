Geldtransporter überschlägt sich an Auffahrt zur A7

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Geldtransporter ist an der Autobahn 7 bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der 44-jährige Fahrer habe in der regennassen Kurve einer Auffahrt zur A7 beschleunigt, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe das Heck ausgeschlagen und der Wagen sei in den Grünstreifen gerutscht. In der abfallenden Böschung habe sich der Transporter seitlich überschlagen. Bäume und Sträucher hätten das Fahrzeug auf dem Dach liegend gestoppt.

Die drei Insassen konnten sich selbst befreien. Der Fahrer des Transporters blieb demnach unverletzt, die beiden Mitfahrer trugen den Angaben zufolge jeweils leichte und mittelschwere Verletzungen davon. Da es sich um einen gepanzerten Geld- und Werttransporter gehandelt habe, sei die Autobahnpolizei mit einer zusätzlichen Streife zum Bewachen der Ladung vor Ort gewesen. Die wertvolle Fracht sei aber innerhalb des Transporters geblieben.

Das Transport-Unternehmen habe schließlich ein gepanzertes Ersatzfahrzeug zum Unfallort geschickt, in das die Wertgegenstände umgeladen wurden. Gegen den Fahrer ermittle die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.