»Geiler Spieler«: Auch Karazor wirbt für Woltemade-Verbleib

Atakan Karazor führt den VfB Stuttgart auch in der neuen Saison als Kapitän an.

Auch Kapitän Atakan Karazor macht sich für einen Verbleib von Stürmer Nick Woltemade beim VfB Stuttgart stark. »Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich mich freuen würde, wenn er bleiben würde. Dass er das einfach wissen soll«, sagte der Mittelfeldspieler im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten am Tegernsee. Woltemade sei ein »sehr, sehr angenehmer Kerl« und ein »geiler Spieler, den wir sehr gut gebrauchen könnten in unserer Mannschaft.« Der Stürmer würde »sehr gerne« weiter im VfB-Trikot gesehen.

Woltemade indes würde gerne zum FC Bayern München wechseln. Der VfB, bei dem der Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag steht, bewegt sich im Transferpoker bisher aber kein Stück. Mit zwei Angeboten sollen die Bayern bereits abgeblitzt sein. Am Montag hatte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth gesagt, dass Woltemade auch in der neuen Saison mit »sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit« zum Kader des DFB-Pokalsiegers gehören werde.

Nick Woltemade würde die Stuttgarter gerne Richtung München verlassen. Foto: Sven Hoppe/DPA

Nachfolger von Ex-Abwehrchef Anton

Karazor geht in seine zweite Spielzeit als Kapitän der Schwaben. Im Sommer 2024 war er von Trainer Sebastian Hoeneß zum Nachfolger des zu Borussia Dortmund gewechselten Waldemar Anton bestimmt worden. Er wolle vor allem die Gespräche mit den Teamkollegen weiter »intensivieren«, sagte der 28-Jährige über seine Rolle, die ihm offenbar durchaus Respekt abnötigt.

Schon in der Vorsaison habe er in schwierigen Phasen versucht, »die Jungs aufzuwecken« und einen »Hallo-Wach-Moment« zu erzeugen. »Davor hätte ich nicht gedacht, dass ich so etwas jemals machen würde«, räumte Karazor offen ein. Auf dem Platz sei er immer laut gewesen, daneben habe er »so eine Art von Verantwortung« aber immer an andere Spieler weitergeschoben.