Aktuell Land

Gegen Extremisten: Strengere Regeln für Schöffendienst

Extremisten sollen künftig keine ehrenamtliche Richter mehr werden dürfen. Die Fraktionen von Grünen, CDU, FDP und SPD brachten am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesänderung in den Landtag ein. Damit sollen die Anforderungen an die Verfassungstreue von Schöffinnen und Schöffen erhöht werden. Die Initiative sei eine Reaktion auf mehrere Versuche der rechtsextremen Szene, eigene Kandidaten im Schöffendienst unterzubringen, teilten die vier Fraktionen mit. Der Entwurf soll am 12. Juli verabschiedet werden, damit die neuen Regelungen noch rechtzeitig zu den anstehenden Schöffenwahlen im September in Kraft treten.