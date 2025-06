Gefahr durch UV-Strahlung steigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer sich dieser Tage ins Freie begibt, sollte aufpassen: Die Gesundheitsgefahr durch ultraviolette (UV) Strahlung steigt im Südwesten deutlich an. Schon heute liegt die Gefährdung laut UV-Index des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in weiten Teilen Baden-Württembergs im sehr hohen Bereich. Nur in Regionen in Nordbaden wird sie als hoch eingestuft. Kai-Uwe Nerding vom DWD sagte: »Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich.«

Am Mittwoch verschiebt sich die Einstufung leicht. Dann gilt vor allem entlang des Oberrheins sowie in großen Teilen südlich von Stuttgart Warnstufe 9. Diese liegt in der Mitte des Bereichs »sehr hoch«. Ab Stufe 11 sprechen Fachleute von extremer gesundheitlicher Gefährdung durch UV-Strahlung.

Karte im Internet veröffentlicht

Diese kann Sonnenbrand, langfristig aber auch Hautkrebs verursachen. Ratsam ist daher, sich drinnen oder im Schatten aufzuhalten, sich mit Sonnencreme einzureiben und die Haut mit Kleidung zu bedecken, wie Nerding sagte. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehle auch breitkrempige Hüte.

Der UV-Gefahrenindex des DWD soll die Beurteilung der gesundheitlichen Risiken beim Aufenthalt in der Sonne erleichtern. Im Internet veröffentlichen die Meteorologen auch eine Karte mit farblichen Markierungen. Eine Prognose gibt es jeweils für den heutigen Tag sowie die beiden Folgetage.