Gefährliche Unwetter und Großhagel möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dellen im Auto, durchgeschlagene Scheiben, gar Kopfverletzungen von Mensch und Tier: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind solche Szenarien durch Hagel vom Nachmittag an in Baden-Württemberg möglich. Betroffen ist vor allem der Südosten: von der Schwäbischen Alb über Donaugebiet und Allgäu bis zum Bodensee. Dort muss laut DWD verbreitet mit starken bis schweren Gewittern, Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen gerechnet werden. »Es werden einige Bäume umstürzen«, sagte ein DWD-Meteorologe.

Den Vorhersagen zufolge sind dort Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern zu erwarten - also etwa in der Größe eines Hühnereis. Diese können sowohl Schäden an Autos und Dächern als auch in der Landwirtschaft verursachen.

Hagel mit ordentlicher Aufprallenergie

Gebietsweise kann es noch heftiger werden: Mitunter können bis zu acht Zentimeter große Hagelkörner fallen. Das entspricht der Größe eines Baseballs. »Die können mit 140 Stundenkilometern vom Himmel fallen und haben eine ordentliche Aufprallenergie«, so der Meteorologe. Wenn Mensch oder Tier ungeschützt unterwegs seien, bestünde große Verletzungsgefahr. Dazu könnten gebietsweise auch Orkanböen auftreten.

Bis mittags soll es laut DWD vielerorts schon Gewitter und Starkregen geben: 25 Liter Regen pro Quadratmeter sollen in der Stunde fallen. Im Südosten könnten es pro Stunde sogar bis zu 40 Liter pro Quadratmeter sein.

Das schwere Unwetter baue sich in der Schweiz auf und erreiche den Bodensee etwa zwischen 17 und 20 Uhr. Danach ziehen sie Richtung Bayern weiter.