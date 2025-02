Gedenken, Demos, Wahl – Besonderes Augenmerk auf Pforzheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich aus zwei Gründen rückt Pforzheim heute in den Fokus: Mit Gedenkveranstaltungen, Demonstrationen und einem rechten Fackelmarsch wird an die nahezu vollständige Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren erinnert, bei der rund 18.000 Menschen starben.

Zudem werden am Abend die Stimmen der Bundestagswahl ausgezählt. Dabei hat die AfD Chancen auf ein gutes Ergebnis, gilt Pforzheim doch als eine der Hochburgen der Partei in Baden-Württemberg und Westdeutschland.

CDU oder AfD?

Die AfD hat die Kreis- und Gemeinderatsvorsitzende Diana Zimmer ins Rennen um das Direktmandat geschickt. Dieses versucht CDU-Politiker Gunther Krichbaum zu verteidigen. Gemessen an den Zweitstimmen hatte die CDU 2021 mit 24,2 Prozent der Stimmen deutlich vor SPD und FDP gelegen. Die AfD war damals nur auf den vierten Platz mit 13,5 Prozent gekommen. Der Wahlkreis 279 umfasst sowohl die Stadt Pforzheim selbst als auch den benachbarten Enzkreis.

Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr war die AfD in Pforzheim mit 22,0 Prozent stärkste Fraktion geworden - ein Novum in Baden-Württemberg. Seit jeher sind rechte Parteien stark in der Stadt am Rand des Nordschwarzwalds.

Dafür werden mehrere Gründe genannt, unter anderem hohe Anteile an Ausländern, Arbeitslosen und Russland-Deutschen. Aber bei rund 130.000 Einwohnerinnen und Einwohnern spielen nach Einschätzung mancher auch die Erfahrungen nach dem Bombardement 1945 und dem wirtschaftlichen Einbruch gerade in der Schmuckindustrie nach dem Wiederaufbau eine Rolle.

Gedenkveranstaltungen und »Fackelmahnwache«

Die Royal Air Force hatte vor 80 Jahren innerhalb von nur 22 Minuten die Stadt weitgehend in Schutt und Asche gelegt. Um 12.00 Uhr findet das traditionelle Gedenken auf dem Hauptfriedhof mit einer Ansprache von Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) statt. Während der 22 Minuten des Angriffs vor 80 Jahren läuten ab 19.50 Uhr alle Kirchenglocken der Stadt.

Ab 19.40 Uhr hat der sogenannte Freundeskreis »Ein Herz für Deutschland« eine »Fackelmahnwache« auf dem Wartberg angemeldet. Laut Stadt wurden 50 bis 70 Teilnehmer angemeldet. Auf dem Marktplatz werden in etwa um die Zeit bei einer Kundgebung samt Lichtermeer 1.000 Menschen erwartet.

Polizei appelliert

Welche Auswirkungen es auf die Teilnehmerzahlen hat, dass das Gedenken zum 80. Jahrestag auf einen Sonntag fällt - noch dazu auf einen Wahlsonntag, vermochte der Pressesprecher nicht einzuschätzen. Die Polizei teilte mit, sie rechne mit friedlichen Kundgebungen und Aufzügen.

Einsatzleiterin Jennifer Lautensack appellierte unter anderem, das Recht auf Versammlungsfreiheit »ohne Gewalt und mit gebührendem Respekt gegenüber diesem geschichtsträchtigen Jahrestag zu wahren«. Weiter sagte sie laut Mitteilung: »Im Blick haben wir ebenso die Bundestagswahlen, so dass die Ausübung des Wahlrechts für die Bürgerinnen und Bürger gewährleistet wird.«

Sichtbare Folgen

Dass am Trauertag die Wahl stattfindet, hat übrigens Folgen für die Beflaggung: »Normalerweise hängen die Flaggen auf dem Rathaus am Pforzheimer Gedenktag auf Halbmast«, teilte die Stadt mit. Während der Bundestagswahl müssten aber die Deutschland-, Baden-Württemberg- und Stadtflagge auf Vollmast gehisst werden. Das solle auch geschehen, bis die Wahllokale um 18.00 Uhr schließen. Danach komme die Stadtflagge auf Halbmast.