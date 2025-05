Geburtstagsgesellschaft mit Pfefferspray besprüht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte sollen in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) eine Geburtstagsgesellschaft provoziert und mit Pfefferspray besprüht haben. Polizeiangaben zufolge bekam ein Gast den Reizstoff direkt ins Gesicht und wurde leicht verletzt, zehn weitere Gäste wurden von dem Spray getroffen.

Den Angaben nach sollen junge Männer mit Autos und einem Motorroller an der Feier vorbeigefahren sein. Der Sozius auf dem Roller soll mit dem Pfefferspray in die Gästerunde gesprüht haben. Mehrere junge Männer sollen am Samstagabend zuvor die sich im Freien aufhaltende Gesellschaft provoziert haben. Unter anderem sollen sie in Sichtweite Schlagwerkzeuge gezeigt und Liegestütze gemacht haben. Die Feiernden kannten die jungen Männer angeblich nicht. Die Hintergründe sind laut Polizei unklar.