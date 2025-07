Gebäudereiniger stürzt von Leiter und stirbt

In Oberkirch bei Offenburg verunglückte ein Gebäudereiniger tödlich. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma ist beim Fensterputzen verunglückt und später im Krankenhaus gestorben. Der 33-Jährige habe ein Fenster im Obergeschoss eines Neubaus in Oberkirch (Ortenaukreis) geputzt, als er plötzlich von der Leiter gefallen sei, teilte die Polizei mit. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Mann wurde bei dem Arbeitsunfall vor knapp einer Woche zunächst schwer verletzt und kam in eine Klinik. Am Mittwoch erlag er seinen Verletzungen.