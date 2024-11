Gebäudebrand in Willstätt – eine Person schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Gebäudebrand in Willstätt (Ortenaukreis) in der Waldhofstraße ist eine Person schwer verletzt worden, eine weitere erlitt leichte Verletzungen. Bei den verletzten Personen handelt es sich um einen 40-jährigen Mann und eine 78-jährige Frau. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zunächst galt eine Person als vermisst, die Polizei stellte jedoch fest, dass sie sich bereits in Sicherheit befand. Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt.