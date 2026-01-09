GEA-Wahlpodium: Spitzenkandidaten zu Gast in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bis zur Landtagswahl im Ländle ist es nicht mehr lange hin. Seit Langem gibt es erstmals wieder deutliche Veränderungen im Wahlrecht. Die soziale und auch die künftige wirtschaftliche Entwicklung stehen in Baden-Württemberg am Scheideweg. Es ist also wichtiger denn je, dass die Bürgerinnen und Bürger sich im Vorfeld der Landtagswahl 2026 informieren und zur Stimmabgabe gehen. Deshalb lädt der Reutlinger General-Anzeiger am 23. Februar zu einem politischen Diskussionspodium in die Stadthalle Reutlingen ein.

Spitzenkandidaten in Reutlingen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die bereits nach wenigen Tagen ausverkauft war, stehen die Spitzenkandidaten der fünf aktuell im Landtag vertretenen Parteien. Das Podium bietet Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, sich aus erster Hand über politische Positionen, programmatische Schwerpunkte und Zukunftsvorstellungen der Parteien zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Umfrage Wissen Sie bereits, wen Sie bei der Landtagswahl wählen? Die baden-württembergische Landtagswahl ist am Sonntag, 8. März. Viele Wähler sind noch unentschieden. Ja. Nein. Ich überlege noch.

Die kommende Landtagswahl wird richtungsweisend für die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Baden-Württembergs sein. Zentrale Herausforderungen wie Klimaschutz und Energieversorgung, wirtschaftliche Transformation, Bildung und Fachkräftesicherung, soziale Gerechtigkeit, innere Sicherheit sowie die Stärkung des ländlichen Raums stehen im Fokus der öffentlichen Debatte. Vor diesem Hintergrund soll das Podium Orientierung bieten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten sichtbar machen und eine fundierte Meinungsbildung ermöglichen.

Auf dem Podium diskutieren die Spitzenkandidaten Cem Özdemir (Bündnis90/Grüne), Manuel Hagel (CDU), Andreas Stoch (SPD), sowie Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Markus Frohnmaier (AfD). Einer von ihnen wird im März zum neuen Ministerpräsidenten gekürt. In thematisch strukturierten Gesprächsrunden werden sie ihre politischen Konzepte vorstellen, auf aktuelle Entwicklungen eingehen und miteinander in den Austausch treten. Vielleicht zeigt sich hier bereits die eine oder andere Übereinstimmung in den politischen Haltungen, die später zu einer Regierungskoalition in Stuttgart führen könnte.

Erfahrene Moderatoren wie Oliver Ostermann (Radio Antenne1) und GEA-Nachrichten-Chef David Drenovak sorgen für einen fairen, sachlichen und lebendigen Dialog sowie für ausgewogene Redeanteile. Ein zentraler Bestandteil der Veranstaltung ist zudem die Einbindung der wichtigsten Themen für das ganze Land. Der GEA wird Fragen einbringen und Themen ansprechen, die hier in Reutlingen, Tübingen und die Region bewegen. Ziel ist es, Politik transparent zu machen, den direkten Austausch zwischen Wählerinnen und Wählern sowie politischen Entscheidungsträgern zu fördern und demokratische Beteiligung zu stärken.

Vorbereitung auf die Landtagswahl

Die Podiumsdiskussion richtet sich an alle politisch Interessierten – unabhängig von Parteizugehörigkeit oder Wahlentscheidung. Sie versteht sich als Beitrag zur politischen Bildung und zur offenen demokratischen Debatte. Gerade in Zeiten komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen ist der respektvolle Austausch unterschiedlicher Meinungen von besonderer Bedeutung.

Wir laden Sie ein, sich ein eigenes Bild zu machen und die Spitzenkandidaten von CDU, Grünen, SPD, FDP und AfD persönlich zu erleben. Nutzen Sie die Gelegenheit, Positionen zu vergleichen und sich aktiv auf die Landtagswahl 2026 vorzubereiten. (GEA)