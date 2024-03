Aktuell Land

Gasleck in Stuttgart: Patienten in Krankenhäuser gebracht

Bei Bauarbeiten auf dem Wilhelmsplatz im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt ist am Donnerstag eine Gasleitung beschädigt worden. Gas strömte in ein Einkaufszentrum, in dem sich auch eine chirurgische Arztpraxis befindet, die ambulante Operationen durchführt. Das hätten entsprechende Luftmessungen bestätigt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Mehrere Operationen mussten abgebrochen oder verschoben werden. Fünf Patienten wurden mit Rettungswägen und in Begleitung von Notärzten in Krankenhäuser gebracht.