Gasflasche an Heizgerät eines 82-Jährigen gerät in Flammen

In der Wohnung eines 82-Jährigen ist beim Austausch einer Gasflasche am Heizgerät die neue, gefüllte Flasche in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben soll ein Schlauch nicht richtig angebracht worden sein, wodurch sich in der Wohnung in Trossingen (Kreis Tuttlingen) am Montagmorgen zu viel Gas ausgebreitet hatte. Beim Einschalten des Gasheizers fing die Flasche Feuer. Ein Nachbar hörte die Hilferufe des 82-jährigen Hausbesitzers und trug mit ihm die Gasflasche aus dem Haus. Die alarmierten Rettungskräfte löschten den Brand und brachten die beiden Männer zur Vorsorge in ein Krankenhaus.