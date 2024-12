Gasexplosion in Einfamilienhaus – Bewohner in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Gasexplosion in einem Einfamilienhaus in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist der einzige Bewohner des Hauses lebensgefährlich verletzt worden. Der 49-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ursache für die Explosion in der Nacht auf Donnerstag war demnach ein Gasleck außerhalb des Gebäudes.

Der Feuerwehreinsatz dauerte zunächst noch an, das Gebäude ist aufgrund der Explosion einsturzgefährdet. Die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus. Weitere, umliegende Häuser waren nicht betroffen.