Gasaustritt in Calw: Schule vorsorglich geräumt

Wegen Gasaustritts haben Einsatzkräfte vorsorglich eine Schule und mehrere Gebäude in Calw evakuiert. Betroffen seien am Mittwoch 150 Schüler und 90 Anwohner gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Auch der Straßenverkehr wurde umgeleitet. Eine Explosionsgefahr konnte laut Polizei zunächst nicht ausgeschlossen werden. Messungen der Feuerwehr zufolge bestand aber keine Gefahr, sodass am Nachmittag die Anwohner zurück in die Gebäude konnten und die Straßensperrungen aufgehoben wurden.