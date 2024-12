Gas statt Bremse: Autofahrerin landet im Gleisbett

Bauzäune, Gleisbett und Bahnsteig beschädigt – eine Autofahrerin hinterließ ihre Spuren am Ravensburger Bahnhof. (Symbolbild)

Einen ungewöhnlichen Unfall hat eine 59-jährige Autofahrerin in Ravensburg verursacht. Die Frau wollte am frühen Abend auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs einparken, dabei verwechselte sie aber offenbar Gas und Bremse ihres Automatikfahrzeugs. Das Auto durchbrach mehrere Bauzäune und kam rund 20 Meter weiter zum Stehen - teils im Gleisbett, teils auf dem Bahnsteig, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrerin blieb unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Bahnverkehr musste auf zwei Gleisen für die Bergung und Unfallaufnahme rund zwei Stunden lang eingestellt werden.