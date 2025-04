Funkenflug hat in Starzach ein Garagendach und eine Zelthalle in Brand gesetzt. (Symbolbild)

Weil eine Frau in ihrem Garten in Starzach (Kreis Tübingen) Grünabfälle verbrannt hat, sind auch ein benachbartes Garagendach und eine Zelthalle in Brand geraten. Die Polizei schätzte den Schaden auf 20.000 Euro. Offenbar habe die 31-Jährige die Gefahr von Funkenflug unterschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Ein Passant hatte am Montag die Rettungskräfte gerufen. Verletzt wurde niemand.