Galeria schließt sechs Filialen im Südwesten

Von der großen Schließungswelle bei der Warenhauskette Galeria sind sechs Filialen in Baden-Württemberg betroffen. Zum 31. Januar 2024 machen die Geschäfte in Esslingen, Heidelberg (Bismarckplatz), Leonberg, Pforzheim, Reutlingen und in der Stuttgarter Eberhardstraße dicht, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Offen bleiben zwölf Standorte in Freiburg am Bertholdsbrunnen, Freiburg am Europaplatz, Heidelberg Hauptstraße, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Mannheim, Offenburg, Singen, Stuttgart Königstraße und Ulm.