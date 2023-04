Aktuell Land

Göppinger erreichen Final Four der European League

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen sind ins Final-Four-Turnier der European League eingezogen. Das Team von Trainer Markus Baur gewann sein Viertelfinal-Rückspiel beim kroatischen Topclub RK Nexe Nasice am Dienstag mit 31:27 (13:12). Die Halbfinal- und Finalpartien werden am 27. und 28. Mai in Flensburg ausgetragen.