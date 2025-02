Gänsehaut-Abschied für Handballer Gensheimer

Uwe Gensheimer in seinem Abschiedsspiel.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Emotionaler Abend für eine Handballlegende: Der langjährige Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer hat sich in seinem Abschiedsspiel ein letztes Mal auf der großen Bühne gezeigt. In der ausverkauften Mannheimer SAP Arena sorgten 13.200 Zuschauer für eine Gänsehaut-Atmosphäre und feierten den früheren Weltklasse-Linksaußen, der viele langjährige Weggefährten um sich scharte und mit seinem Team gegen den Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen mit 38:36 gewann.

Sogar der Weltmeister-Trainer kommt

»Die Atmosphäre war unglaublich. Ich freue mich, dass so viele Jungs gekommen sind«, sagte Gensheimer. Zu seinem Star-Aufgebot gehörten unter anderem der deutsche Nationaltorwart Andreas Wolff, Ex-Weltmeister Christian Schwarzer und zahlreiche Ex-Nationalspieler wie Kai Häfner, Martin Strobel und Patrick Wiencek. Auf der Trainerbank saß Nikolaj Jacobsen, der erst am Sonntag mit Dänemark zum vierten Mal in Folge Weltmeister geworden war.

Gensheimer hatte im vergangenen Sommer seine Karriere nach 18 Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen und drei Saisons bei Paris Saint-Germain beendet. Für die Nationalmannschaft bestritt Deutschlands vierfacher Handballer des Jahres 204 Länderspiele und gewann 2016 Olympia-Silber. Mit den Löwen wurde er 2013 EHF-Pokalgewinner, 2016 Meister und 2023 Pokalsieger. Seit Juli 2024 ist Gensheimer Sportchef des Mannheimer Bundesligisten.