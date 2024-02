Fusion bei Daimler Truck und Toyota-Tochter Hino zieht sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Toyota kämpft derzeit bei seinen Töchtern mit hartnäckigen Problemen. Im Zentrum steht die Kleinwagenmarke Daihatsu wegen Unregelmäßigkeiten bei verwendeten Einbauteilen. Auch bei der Lkw-Tochter Hino gibt es Ärger um fehlerhafte Daten zu Abgasen und Spritverbrauch von Dieselmotoren.

Daimler Truck will angesichts anstehender hoher Investitionen große Teile des schwierigen Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota zusammenlegen. So soll die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus mit Hino in einer Holdinggesellschaft fusionieren, wie die Firmen im Mai vergangenen Jahres mitgeteilt hatten. Die Gesellschaft soll an der Börse in Tokio notiert werden, ein erheblicher Anteil soll auch an externe Investoren gehen, während Daimler Truck und Toyota gleich hohe Anteile halten wollen.