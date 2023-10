Aktuell Land

Fußgänger lebensgefährlich verletzt: Unfallflucht

Ein 81 Jahre alter Fußgänger ist in Herdwangen-Schönach (Landkreis Sigmaringen) lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Senior am Dienstag von einem Fahrzeug erfasst wurde, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß. Nach ersten Erkenntnissen beging der bisher unbekannte Verursacher Unfallflucht. Der Verletzte sei von einem Bekannten gefunden worden, den er wenige Minuten zuvor verlassen habe. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.